15 yaşındaki Iraklı çocuğu bıçaklayan zanlı yakalandı

Samsun'da Irak uyruklu 15 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı S.M.'den (15) sigara ve cep telefonunu istediği ileri sürülen bir zanlı, S.M.'yi üç yerinden yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Bıçakla yaralamayı yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.S., Samsun Adliyesine sevk edildi.