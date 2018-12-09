İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 yaşındaki Iraklı çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 15 yaşındaki K.A.K.S., sol baldırı ve sol kalçasından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iraklı çocuk tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.