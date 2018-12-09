15 yaşındaki Iraklı çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 15 yaşındaki K.A.K.S., sol baldırı ve sol kalçasından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iraklı çocuk tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.