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15 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

Samsun’da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Ş.T.(20) ve E.A. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ş.T, ve E.A., "cinsel istismar" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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