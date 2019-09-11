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15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü

Samsun’da 15 yaşındaki kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 15 yaşındaki kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Buse Akça, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Buse Akça'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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