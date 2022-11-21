150 bin lale soğanı toprakla buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik ilçesinde 10 ayrı renkteki 150 bin adet lale soğanı toprakla buluştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi çerçevesinde 2022 yılında uygulamaya konulan Samsun Çiçek Soğanı Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Pazarlanma Olanaklarının Araştırılması Alt Projesi çerçevesinde Lâdik ilçesinde lale soğanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi.

Dağıtım ve dikim programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Lale (Tulipa spp.) liliaceae familyasına ait olan ve yaklaşık 280 doğal türü ve 4 bin civarında çeşidi bulunan soğanlı bir süs bitkisidir. Dünyada en fazla üretilen ve ticareti yapılan soğanlı çiçeklerin başında lale bitkisi yer almaktadır. Lale ve lale kültürünün Anadolu'ya Türklerle birlikte geldiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında lale bitkisi çok değer görmüş ve bir döneme adını vermiştir. Bahçelerde, evlerin en güzel köşelerinde, geleneksel el sanatlarımızda ve edebiyatımızda çokça yer almıştır. Hollanda bugün dünyada soğanlı ve yumrulu süs bitkileri üretiminde alan bakımından ilk sırada yer almaktadır. Lale bitkisi daha çok soğan üretimi, kesme çiçek, saksılı süs bitkisi, park-bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde tasarım bitkisi olarak kullanılmaktadır. Serin ve soğuk iklimi seven lalenin yetiştirilebilmesi için uygun iklim ve rakıma sahip olan Ladik ilçesi, ilimiz sahil kesiminin taşıdığı riskleri taşımamaktadır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde de İstanbul'da kullanılan soğanların üretiminin bölgede yapıldığı bilgisine ulaşılmış, lale üretimi için isabetli tercihin ilçemiz olduğu tarih tarafından da doğrulanmıştır. Bu projenin genel amacı; Samsun'da ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının doğadan izinsiz ve düzensiz sökümünün önüne geçmek, kültüre alarak üretimini sağlamak, bölge üreticisinin kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, katma değer sağlamak, salep üretimi ile başladığımız proje çerçevesinde lale üretimini de yaygınlaştırarak ithalatının önüne geçmek, Samsun'u ihracatı yapılan çiçek soğanlarının üretim merkezi haline getirmektir” dedi.

150 bin lale soğanı

Müdür Sağlam, "İlimiz Ladik ilçesinde Ladik Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (LAODİKEA) üyesi 16 kadın üretici ile birlikte yürütülmesi planlanan proje çerçevesinde; 10 ayrı renkte tedarik edilen 150 bin adet lale soğanının yaklaşık 10 dekar arazide dikimi yapılacaktır. Her çeşitten 15 bin adet olmak üzere 10 ayrı renk ve çeşitte lale soğanı alınmıştır. Kooperatif üyesi 16 kadın üreticiye temin edilen 150 bin adet lale soğanı üretim ve kontrolünün sağlanması ayrıca görsel olarak da üreticiyi teşvik etmesi amacıyla Ladik Belediye Başkanlığı tarafından üreticilere tahsis edilen alana toplu olarak dikim yapılacaktır. Proje ile kooperatif üyesi kadınlarımızın üretim sürecine dahil edilerek kırsalda kadın üreticilerin desteklenmesi, kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, üreticilerimizin gelir seviyelerinin artırılması, İlimiz Ladik İlçesi turizmine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bunun yanında üretimi yapılan lale soğanlarının alımını yapacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılacak lale soğanlarının üretimi de yerelden sağlanmış olacaktır. Projenin hayırlı olmasını diler emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Program Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, şube ve İlçe müdürleri, Ladik Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (LAODİKEA) üyesi 16 kadın üretici ve teknik personellerin katılımı ile gerçekleştirildi.