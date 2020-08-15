150 yıllık su deposu “Çerkes Etnografya Müzesi” oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 150 yıllık tarihi su deposu, İlkadım Belediyesi tarafından onarım bakımı yapılarak “Çerkes Etnografya Müzesi” haline getirildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Göçlerde çok büyük kayıplarımız var. Çok acıklı hikayeler var. Bunun bir kısmını sembole etmek açısından böyle müze açılması güzel oldu. İlkadım Belediyesi olarak bu projeye katkı vermek istedik" dedi.

İlkadım Belediyesi ve Adige Kültür Derneği iş birliği ile “Çerkes Etnografya Müzesi” açıldı. Atıl durumda bulunan 150 yıllık tarihi olan su deposu İlkadım Belediyesi tarafından onarım ve bakımı yapıldı. Çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra Çerkes Etnografya Müzesi'ne dönüştürülen ziyarete açıldı. Müzede Çerkeslerin kültürü ile özdeşleşmiş giysiler, ev aletleri, takılar, aile damgaları, enstrümanlar, av ve savaş silahları gibi eşyalar bulunuyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında açılışı gerçekleştirilen müzeye yoğun ilgi vardı. Açılış ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Adige Kültür Derneği adına açılış konuşmasını gerçekleştiren İbrahim Dirican, "Bu müze 2008 yılında kurulan derneğimizin 8 yıllık projesi, 5 yıllık çalışması ve 6 aylık emeği ile ortaya çıkarılmıştır. Anavatanda kullanılan Çerkes kültürü ile özdeşleşmiş, çeşitli giysiler, ev aletleri, takılar, aile damgaları, enstrümanlar, av ve savaş silahları gibi koleksiyonları derleyerek diğer kültürlere tanıtma ihtiyacı doğmuştur. Türkiye'nin farklı şehirlerinde sergi turneleri yapıldı ve bir müze kurulma fikri doğmuştur" diye konuştu.

Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcı Yılmaz Dönmez ise, müzenin açılışı anlamlı bulduklarını belirterek, "Biz Çerkesler tarihi anavatanımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için 300 yılı aşkın bir süre emperyalist Rusya'nın orantısız gücüne karşı savaşmak zorunda kaldık. Orantısız güç galip geldi ve soykırım yaşadık. Halkımızın yüzde 90'ı anavatandan sürgün edildi. Sürgün yollarında binlerce insanımızı kaybettik. 1860'lı yılların başlarından Anadolu topraklarına ayak bastığımız andan itibaren Türk milletinin acılarına, sevinçlerine, kederlerine ortak olduk. Dünyanın bir gerçeği var artık farklı etnik kimlikler, farklı inanç grupları farklı diller bir arada kardeşçe yaşamak zorunda. Bütün kültürlerin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Milli Mücadele'de özgürlük ateşinin fitili ilk buradan ateşlenmişse Çerkeslerin de ayak bastığı ilk yer burasıdır. Bu müzeyi çok anlamlı buluyoruz. Bu müzenin kurulmasında emeği olan İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş Türkiye, dünya Çerkesleri olarak teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da, müzenin mücadele sonucu belli bir noktaya getirilerek açıldığını ifade ederek, "Ben de baba tarafından Kafkas göçmeniyim. Bu göçlere baktığımızda 500 bine yakın insan yollarda hayatını kaybetti. Çok büyük kayıplarımız var. Çok acıklı hikayeler var. Bunun bir kısmını sembole etmek açısından böyle müze açılması güzel oldu. İlkadım Belediyesi olarak bu projeye katkı vermek istedik. Bu müzemizin ilçemize, Çerkeslere, Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi. Kesimden sonra Başkan Demirtaş ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Adige Kültür Derneği Atakum'da olacak 1864 Adige Parkı için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Ayrıca açılışta gençlerin yaptığı Çerkes dansı herkes tarafından beğeniyle karşılandı.

Açılışa İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç, Adige Kültür Derneği Başkanı Kebire Özyılmaz, bazı partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.