SAMSUN (İHA) – Samsun'da "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi" kapsamında 154 endemik bitki ve hayvan türü tespit edildi.

"Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi" kapsamında Samsun'da 1784 damarlı bitki (147 tanesi endemik), 51 memeli (1 tanesi endemik), 362 kuş, 29 balık (6 tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitkiler ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

31 farklı bölgeye yerleştirilen fotokapanlar hayvanların hareketlerini izledi

Şehrin farklı bölgelerine kurulan 31 adet fotokapan ile yaban hayatı izleme çalışmaları devam ediyor. Yerleştirilen foto kapanlar ile çok rastlanılan türlerin yanı sıra kızıl geyik, kurt, karaca, yaban kedisi, yaban domuzu ve çakal gibi hayvanların fotoğrafları tespit edildi. Yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında da 2002-2022 yılları arasında toplam 1089 hayvan tedavi edilip, doğaya salındıktan sonra ölçü alındı. Öte yandan yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında da 2002-2022 yılları arasında kış döneminde 173 bin 125 kg yemleme yapıldı.

Kene avcısı 338 bin 450 adet sülün Türkiye'nin farklı illerinde doğaya salındı

Yaban hayvanı salım, yerleştirme faaliyetleri kapsamında ise Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduğu 1969 yılından 2022 yılına kadar 338 bin 450 adet sülün üretildi. Geçen yıl üretilen 15 bin 921 adet sülün ise Samsun haricinde Kastamonu, Zonguldak, Çorum, Batman, Adıyaman, Hakkari, Rize, Artvin, Siirt, Diyarbakır ve Trabzon gibi kene zararlısının çoğalabileceği illerin yaşam alanlarına bırakıldı.