Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi sürecinde vatandaşın talebi doğrultusunda tarlada traktör de sürdü, market ve pazar alışverişi de yaptı. Hastaneye gidemeyenleri hastaneye ulaştırıldı. Emeklilere maaşlarının çekimi konusunda yardımcı olundu.

“16 bin iş yeri, 19 bin toplu taşıma aracı denetlendi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 119 personel, 43 araç filosu ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşa her konuda yardımcı olduklarını ve hizmet verdiklerini söyledi. Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal yardımlardan, ulaşıma, alt ve üst yapıya kadar yaşamı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini ve zabıta ekiplerinin de bu süreçte önemli bir görevi üstlendiğini belirten Başkan Demir, “Bu kapsamda 18 ayda 16 bin 55 iş yerinde maske mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Marketler başta olmak üzere birçok iş yerinde fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Bunun dışında otobüs, minibüs, dolmuş, servis aracı, ticari taksi olmak üzere 19 bin toplu taşıma aracı ve AVM'lerde günlük denetimler yapıldı. Ayrıca, maske dağıtımı ve halkı bilgilendirici 50 bin broşür dağıtarak, dev bir çalışmaya imza atıldı. Halkın sağlığı ve salgının yaygınlaşmasını önlemek üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce çalışma ve denetimler aynı kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.