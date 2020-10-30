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16 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonu polis kamerasında

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 15'i Irak uyruklu, 1'i Suriye uyruklu toplam 16 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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