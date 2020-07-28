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16 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu

Samsun’da 16 yaşındaki bir çocuk tabancayla kazara annesini karnından vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk tabancayla kazara annesini karnından vurarak ağır yaraladı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Y.Ç.'nin temizlediği tabanca kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu anne A.G. (33) kazara karnından vurularak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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