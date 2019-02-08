16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 3 yıl sonra yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da yaklaşık 3 yıl önce öldürülen ve fındık bahçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde cesedi bulunan 16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Acıklı Mahallesi'ndeki jandarma sorumluluk bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zekiye Keskin, 8 Mayıs 2016 tarihinde kayıplara karıştı ve annesi Gülizar Keskin 3 gün sonra kızının kayıp olduğuna dair jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gülizar Keskin de kızının kayıp olmasının ardından bir ay sonra hayatını kaybetti. Zekiye Keskin'in cesedi ise yabani hayvanlarca parçalanmış şekilde olaydan yaklaşık 3 ay sonra 6 Ağustos 2016 tarihinde bahçe sahibi tarafından bulundu.

Aradan geçen zaman içinde Zekiye Keskin'in ölümü faili meçhul kaldı. Kesin ölüm sebebi de bir türlü tespit edilemedi. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul cinayet dosyasını jandarmadan alarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Cinayet Bürosu ekipleri, 2018 Ekim ayında dosyayı teslim alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda kişinin kan örnekleri alındı. Öldürülen kızın çantasında bulunan rujunda ise bir erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. Cinayet Bürosunda kurulan özel ekip yaptıkları araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu Zekiye Keskin'in ölümüyle ilgili Y.D.'yi (36) Samsun'un Çarşamba ilçesinde, F.D.'yi (34) Ayvacık ilçesinde ve E.A. (30) adlı kadını ise Ordu'nun Altınordu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantıları olan Y.E.I.'nin (24) hırsızlık suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunduğu ve Ü.K. isimli şahsın da başka bir suçtan Erzincan cezaevinde hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Y.D., F.D. ve E.A. 'cinayet ve suç delillerini gizlemek' suçlarından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.D. ve E.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olup hırsızlık suçundan gözaltında bulunan Y.E.I.'nın ise hem hırsızlık hem de cinayet olayıyla ilgili yarın Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.