Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan H.K., jandarma JASAT unsurlarınca şafak vakti operasyonunda Boğazkay Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.