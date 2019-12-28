İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 yıldır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 192’incisi yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 192'incisi yapıldı. 2019'un son mevlidini gerçekleştiren EMŞAV, 16 yılı geride bıraktı.


Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak 12. ay polis şehitleri Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Abdurrahman İspir, Mustafa Öztürk, Samet Keleş, Servet Arslan ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Mevlitte konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "Bu kutsal yuvada her ayın son haftasında şehitlerimizi hep birlikte anıyoruz. Bu vesile ile şehit ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. 16. yılımızı geride bırakıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Okutulan mevlidin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Mevlide Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, özel harekat polisleri ve şehit yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.