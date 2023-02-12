17 bin lirayı bankadan çekerken yakalanan dolandırıcıya adli kontrol

İstanbul'da bir vatandaşın dolandırıcılık yöntemiyle başka bir hesaba aktarılan 17 bin lira parasını Samsun'da bankadan çekmek isteyen bir kişi, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiliye göre, İstanbul'da ikamet eden bir vatandaşın banka hesabına internet üzerinden erişim sağlayan dolandırıcılar, 17 bin lirayı başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise şikayette bulundu. Polis, paranın aktarıldığı hesabı takibe aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, söz konusu 17 bin lirayı Samsun'daki bir bankadan çekmek isteyen N.Y.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, İstanbul Adliyesi'ndeki savcıya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye de SEGBİS ile ifade veren N.Y.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.