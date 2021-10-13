17 ilçede alt yapı çalışması

Tekkeköy ilçesi Karışlar ve Kargılı Mahalleleri de yapılan çalışmalarla konforlu yol ulaşımına sahip oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tamamen kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz betonu mahallelerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Beton yol ve sathi kaplama çalışmaları ile Samsun'un her köşesine ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Tekkeköy Karışlar Mahallesi'ne 4,5 kilometre beton yol çalışması yapıyor. Ayrıca Kargılı Mahallesi'ne de 4,8 kilometre uzunluğundaki yola sathi kaplama öncesi genişleme çalışması yapılıyor.

Kurulan beton santralleri ile kendi betonlarını ürettiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tamamen kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz betonu mahallelerimizle buluşturuyoruz. Tüm derdimiz ve gayemiz insanımızın yüreğine dokunmak. Onların konforlu ulaşıma sahip olması. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz beton ile önemli bir tasarruf sağlıyoruz” dedi.

İş birliği içerisinde tüm ilçe belediyeleri ile koordineli çalıştıklarını, sorunları tespit edip öncelik sırasına göre hızlıca yol aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Mahalle ve grup yolları standartları yüksek, konforlu bir ulaşıma kavuşuyor. Bu kapsamda da Karışlar Mahallemiz kaliteli beton yola kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan ve getirilen hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Mustafa Demir'e ve ekiplerine teşekkür etti.