17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı

Samsun'un 19 Mayıs İlçesi Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenci düzenlenen programla belgelerini aldı.

19 Mayıs Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda konuşma yapan, 19 Mayıs İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, "Peygamberimizin müjdesiyle, çocuklarını hafız yapan anne ve babalarını, onları okutan hocalarımızı cani gönülden kutluyorum” dedi.

19 Mayıs Merkez Kur'an Kursu hafızlık öğretmeni Şaban Şenocak, “Şu ana kadar kursumuzdan 317 hafız mezun ettik. Hayırseverlerin katkılarıyla bugüne kadar geldik. Biz Kur'an-ı anlamak, anlatmak ve yaşatmak için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Hafızlık işi gönül işidir, hafız yetiştirmek de sabır isteyen iştir. İğneyle kuyu kazmak kadar zordur” diye konuştu.

Hafızlıklarını tamamlayan 17 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. Belgeleri alan öğrenciler Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.