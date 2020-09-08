İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü

Ünyespor Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünyespor Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir süredir kanser tedavisi gören Ünyespor U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, bu sabah hayata veda etti. Genç futbolcu Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.