17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi lünapark yanında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki O.E., sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.