17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu

Samsun'da bunalıma giren 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Musaağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Naide Çakır, girdiği bunalım sonucu evlerinde kanepenin üzerinde otururken tüfekle kendini vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Naide Çakır'ın cesedi ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.