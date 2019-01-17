17 yaşındaki kızı erkeklere pazarlayan kadın tutuklandı

Samsun'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir kız polise giderek kendisini S.K. (33) adlı kadının erkeklere pazarladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bunun üzerine S.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğu fuhşa teşvik etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.