18 kırtasiyeci kepenk kapattı

Samsun Yabancılar Çarşısı Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Olcay İnanç, 2019 yılında Samsun'da 18 esnafın kepenk kapattığını belirterek, vatandaşların dev marketler yerine kırtasiyecilerden alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu 1. sınıflar için 2 Eylül'de başladı. Diğer sınıflar ise 9 Eylül'de ders başı yapacak. Veliler, öğretmenlerin verdiği liste doğrultusunda kırtasiye ihtiyacını temin etmeye başladı.

Olcay İnanç, son bir yıl içinde Samsun'da 18 esnafın kepenk kapattığını, 3 esnafın da yeni kırtasiye açtığını belirtti. Vatandaşların alınan kırtasiye ürünlerini iyice incelemesi gerektiğini vurgulayan Olcay İnanç, “Geçen sene ilkokula başlayan bir çocuğun kırtasiye masrafı 800 lirayken bu sene ise bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu durum da döviz artışı yüzünden yaşandı. Yüksek KDV oranları da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Geçen yıllarda kalem, silgi gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranı yüzde 4'e kadar indirilmişti. Şimdi ise yüzde 18 gibi bir KDV oranı var. Fiyatların aşağı çekilmesi için KDV oranlarının da düşmesi lazım. Vatandaşlar kırtasiye ürünleri alırken, aldıkları ürünün kanserojen madde içerip, içermediğine dikkat etsinler. CE, TSE ve diğer belgelere dikkat etsinler. Boyalar, mataralar, beslenme çantaları, kokulu silgiler, plastik ürünler ve Uzak Doğu'dan gelen kalemlere dikkat etsinler” dedi.

“18 esnaf kepenk kapattı”

Kırtasiye esnafının çok zor durumda olduğunu belirten İnanç, şunları söyledi:

“Veliler kırtasiye alışverişini mahallelerdeki ya da okul yanındaki kırtasiyelerden yapsınlar. Çünkü bu esnaflar iş yapmak için her sene okul zamanını bekliyorlar. Vatandaşlar dev marketlerden kırtasiye ürünü almak yerine kırtasiye esnafını tercih etmelidir. Çünkü kırtasiye esnafı yok olma noktasında. Rekabet edemez duruma geldiler. Oluşan haksız rekabet nedeniyle kırtasiye esnafımız zorda kalıyor. Bu sene 18 tane kırtasiye esnafı kepenk kapattı, 3 esnaf da yeni iş yeri açtı. Bu gidişat hiç iyi değil. Kırtasiye mesleği, uzun yıllara dayanan köklü bir melek. Biz esnafımızın yok olmasını istemiyoruz.”