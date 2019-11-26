İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

18 yaşındaki genç uyuşturucu içerken hayatını kaybetti

Samsun’da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte uyuşturucu içerken 18 yaşındaki Mehmet A.'nın uyuşturucunun dozunu fazla kaçırarak fenalaştığı iddia edildi. Özel araçla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen genç, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, ölen gencin arkadaşlarını gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.