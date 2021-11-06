Dr. Ahmet Dilek, “18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi organ bağışına dikkat çekmek için Organ Bağışı Bilinçlendirme Semineri gerçekleştirdi. Organ bağışı yaparak umutla organ bekleyen binlerce hastaya el uzatılması için farkındalık amacıyla 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Organ bağışına dikkat çekmek için hastanenin giriş katında stant açıldı. Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak'ın sunumuyla Organ Bağışı Bilinçlendirme Semineri gerçekleştirildi.

“18 yaşından büyük herkes organ bağışında bulunabilir”

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Dr. Ahmet Dilek, “18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Organ bağışı için İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, kamu, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin organ bağış birimleri, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ile bakanlık onaylı dernek ve vakıflara da başvuru yapılabilir” ifadelerini kullandı.