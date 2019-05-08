188 yıllık medrese ve camide restorasyon süreci tamamlandı

Hazinedar Zade Süleyman Paşa'nın vakfiyesi olan ve 1831 yılında inşa ettirilen 'Süleyman Paşa Medrese ve Camisi'nin restorasyon süreci tamamlandı. Hizmete giren Süleyman Paşa Medrese ve Camisi aynı zamanda kültür turizmine de kazandırılacak.

Canik Muhassılı ve Trabzon Valiliği yapan Hazinedar Zade Süleyman Paşa'nın vakfiyesi olan ve 1831 yılında inşa ettirilen Süleyman Paşa Medrese ve Camisi'nin restorasyon çalışmaları sona erdi. 2016 yılında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan ve Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi 3 yıllık bir restorasyon sürecinden geçti. Yaklaşık 20 kişilik bir ekipce titiz ve aslına uygun bir restorasyon sürecinden geçen medrese ve cami at nalı şeklinde bir plana sahip. Yağma tuğladan inşa edilen ve iki katlı olan medrese ve caminin üç tarafı kapalı bir avlu şeklinde. 500 metrekare alana sahip olan ve restorasyonuna 8 buçuk milyon lira harcanan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi çevre düzenlemesinin ardından kültür turizmine de kazandırılacak.

“Restorasyona 8 buçuk milyon lira harcandı”

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ceyhan Şen, Süleyman Paşa Medrese ve Camisi'nin restorasyonuna 2016 yılında ihale neticesinde başladıklarını söyledi. 2019 yılı Şubat ayı sonlarında restorasyon sürecinin bittiğini ifade eden Şen, “Restorasyona yaklaşık 8 buçuk milyon lira harcandı. Cami hizmete açıldı. Medrese de en iyi şekilde kültür turizmine kazandırılacaktır. Medrese at nalı şeklinde bir plana sahip ve yığma tuğladan inşa edildi. 2 katlı bir yapıdır. Medresenin girişi camiye bakıyor. Bu kısım 3 tarafı kaplı avlu şeklinde. Avlunun iki kenarı revaklıdır. Revak içerisi ise dükkandır” dedi.

Şen ayrıca, yine Saathane Projesi kapsamında yer alan tarihi Taşhan ve Şifa Hamamı'nın restorasyonunun ise yakın bir zamanda tamamlanacağını sözlerine ekledi.