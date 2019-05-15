İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 bin 919 öğrenci oryantiring oynadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelerek başlattıkları Milli Mücadele’nin 100.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a gelerek başlattıkları Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 19 bin 919 öğrenci oryantiring oynadı.


Saat 11.00'de Batıpark Açık Okçuluk Sahası ile 11 ilçede aynı anda yapılan etkinlikle toplamda 19 bin 919 öğrenci oryantiring oynadı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in açılışına katıldığı etkinlik Türkiye Oryantiring Federasyonu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde düzenlendi


Farklı arazi ve parkurlarda harita ve pusula kullanarak yön bulmaya yönelik oynanan oryantiring de yarışmacılardan kendilerine verilen harita ve pusula yardımıyla belirlenen noktalara ulaşmaları isteniyor. Fiziksel aktivitelerin yanı sıra zihinsel aktivitelerin üst düzeyde kullanıldığı oryantiring, öğrencilerin sınıf içi, okul içi, okul bahçesi etkinliklerinde kolaylıkla kullanabilmeleri sağlanıyor. Ayrıca öğrencilerin karar verme yeteneklerinin artması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.