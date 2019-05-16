19 Mayıs 2019 Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen “19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Samsunlu 15 dragon bot sporcusu Samsun'a yaklaşıyor.

100. yıl kutlamaları çerçevesinde Samsun'un hazırladığı etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı, bir denizcilik firmasının sponsorluğu ile 30 Nisan 2019 tarihinde çıktıkları yolu 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'da tamamlayacaklar. “19 Günde 19 Mayıs 2019 Etkinliği”ni Samsunlu 15 dragon bot sporcusu ve refakat ekibi ile (1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför, 8 teknik personel) gerçekleştirecek.

26 kişilik ekip 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk bayrağını teslim aldılar ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 19 gün boyunca kürek çekerek , 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun da Türk bayrağını Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak'a teslim etmek üzere yola çıktılar.

Fırtına nedeniyle iki gün Sinop'ta beklemek durumunda kalan takım, bu sabah 07.20 itibariyle sisli ve yaklaşık 15 km'nin üzerinde rüzgar ile Gerze'ye doğru yola çıktılar. Öğlen saatlerinde Gerze'ye varmaları beklenen ekibin bugün 60 km kürek çekerek, akşam saatlerinde Yakakent'te olmaları bekleniyor.

Ekip 17 Mayıs sabahı Yakakent'ten hareket edecek ve 73 km kürek çekerek akşam 18.30-19.00 civarı 19 Mayıs'a ulaşacak. Sporcular son olarak yanlarında getirdikleri Türk bayrağını 19 Mayıs Pazar günü saat 14.30'da Tütün İskelesi'nde gerçekleşecek törenle Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecekler.