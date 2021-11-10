19 Mayıs Belediyesi 4. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Çocuk Kitapları Günleri” etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesinin, çocukların kitap okuma sevgisini artırmak için hazırladığı “19 Mayıs Belediyesi 4. Çocuk Kitapları Günleri” belediye binasında açıldı. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Belediye olarak çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacı ile düzenlediğimiz çocuk kitapları günü etkinliğimize pandemi den dolayı bir süre ara vermiştik. Bu yıl tekrar düzenleyerek, çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk” dedi.

“Ülkemizde birçok alanda önemli gelişmeler olmasına rağmen kitap, dergi, gazete okumak konusunda hala problemlerimiz devam etmektedir” diyen Başkan Topaloğlu, “Bu sorunu çözecek olan kişiler ise sadece ve sadece kitap okuma alışkanlığını kazanan gençler olacaktır. Dünyada hızla meydana gelen bu değişmeler ve gelişmelere ulaşmanın ve bu yarışta ülkemizin geri kalmamasının en önemli yolu kuşkusuz ki okumaktır. Kitaplarla kucaklaşma adına kitap günleri büyük bir fırsat. Tüm hemşehrilerimi kitap günlerini ziyaret etmeye ve kitap okumaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yazarlar öğrencilere kitaplarını tanıtıp sorularına cevap vererek öğrencilerin aldıkları kitapları imzaladılar.

Açılışa ayrıca, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs İlçe Bölük Komutanı Serkan Kalınbacak, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“4. Çocuk Kitapları Günleri” 10-12 Kasım tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arası, 19 Mayıs Belediyesi Hizmet Binasında bulunan salonda gezilebilecek.