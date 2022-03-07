19 Mayıs Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda sona doğru

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçenin Yukarı Engiz Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metre kare alan içerisinde yapımı devam eden Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşaatında sona yaklaşıldı.

19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile çocuklar, derslerinde gördükleri teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenebileceği, hayatın her anı karşı karşıya kalınan trafik ortamını, trafik işaret ve işaretçilerini öğrenebilecekleri bir alan oluşturuluyor. Hem pratik hem de teorik olarak uygulamalı bir şekilde eğitim programı düzenlenecek olan çocuk trafik eğitim parkında çocuklar trafik eğitimini akülü araçlarla alacak.

Projeye çok önem verdiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Trafikte bilinçli bireylerin yetişmesi için bu projeye çok önem veriyorum. Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımıza, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Oluşturacağımız derslikte teorik bilgilerin verileceği, ardından da çocukların pratik yapma şansı yakalayacağı Trafik Eğitim Parkımızda yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve çeşitli yapılar da yer alacak. Parkta, çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak” dedi.