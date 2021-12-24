19 Mayıs Belediyesi ve 19 Mayıs İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlenen "19 Mayıs Belediyesi Eğitim ve Motivasyon Kampı" başlıyor.

Üç gün sürecek kamp, konaklamalı olarak yapılacak. Bugün akşam giriş yapan öğrenciler ilk gün yerleşim sağlandıktan sonra bilgi yarışması yapılarak ilk günü tamamlayacak. Diğer günlerse ise katılımcı konuşmaları, tabu oyunları ve anlat bakalım, sahne senin karaoke, bowling, buz pateni ve okçuluk gibi etkinliklerle öğrenciler stres atacak. Öğrenciler üçüncü gün 26 Aralık Pazar akşamı saat 17.00'de kamptan ayrılacaklar.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için eğitim ve motivasyon kampı düzenledik. Eğitim ve motivasyon kampımız üç gün sürecek. Yaklaşan üniversite sınavı öncesi bu etkinlik öğrencilerimize hem stres attıracak hem de moral motivasyon olacak” dedi.

Eğitim ve Motivasyon Kampı Dereköy 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda yapılıyor.