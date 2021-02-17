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19 Mayıs Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek

19) salgını nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışan ailelerin üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ücretini karşılayacak.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Her alanda halkımıza hizmet etmek çok önemlidir. Bizim için en önemli hizmet geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu anlamda sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemi döneminde kapanan işyeri çalışanlarımızın çocuklarının 2021 YKS ücretlerini biz karşılayacağız. 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirleyeceği, sosyal yardıma alan ailelerimizin ve pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken ailelerimizin yükseköğretim kurumları sınavına girecek olan çocuklarının başvuru ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır” dedi.


19 Mayıs Belediyesi daha önce de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği ihtiyaç sahibi 350 öğrencilerin tamamının tablet ihtiyacını karşılamıştı. Ayrıca ‘Okula hoş geldin' kırtasiye setleriyle ilkokul öğrencilerini, soru bankası kitaplarıyla LGS'ye girecek öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

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