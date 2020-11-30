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19 Mayıs Belediyesi korona virüse karşı yeni önlemler aldı

Samsun 19 Mayıs Belediyesi son günlerde artış gösteren korona virüs salgınına karşı yeni önlemler aldı.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında devam eden önlemlerimize yeni önlemler ekledik. Pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza HES kodu alma zorunluluğu getirilmiştir. HES kodu olmayan pazarcı esnafın pazarda satış yapmasına müsaade edilmeyecektir. Pazar yerine kontrolsüz girişlere müsaade edilmeyecek ve girişlerde HES kodu kontrolü yapılacaktır. HES kodu olmadan pazar yerine giriş olmayacaktır. Vatandaşlarımızın kısıtlamanın olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya gayret göstermelerini, alınan tüm tedbirlere uymalarını rica ediyorum” dedi.


26 Şubat tarihinden itibaren ilçedeki apartmanların ortak kullanım alanlarını ücretsiz dezenfekte eden, 19 Mayıs Belediyesi günlük olarak hastane, eczane, taksiler, minibüsler, ATM'ler gibi halkın yoğun olarak kullandığı tüm ortak alanları dezenfekte ediyor ve bu alanlara dezenfektan üniteleri yerleştiriyor. Her gün denetlemelerini aralıksız olarak sürdürürken, 20 Eylül tarihinden itibaren belediye girişinde HES kodu uygulaması da yapıyor.

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