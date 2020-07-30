19 Mayıs Belediyesinden kurban kesim kursu

Kurban kesim kursu 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü 19 Mayıs Belediyesi toplantı salonunda başladı. Kursa 57 kursiyer katıldı. 19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen kursta 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Bilgen, İş Güvenliği Uzmanı Recep Öztürk ve Ulucami İmam Hatibi Mücteba Ramazan Atar kursiyerlere gerekli bilgileri verdi. 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da yapılan sınav ile kurs son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı kursiyerlere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı kurs belgesi verdi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Halk ve çevre sağlığı açısından çok önemli olan kurban hayvanlarını kesen kesicilerin kursa tabi olarak belge almaları çok güzel oldu. Kursta bilgi veren görevlilerimize teşekkür ederim. Böylece pandemi sürecinde çok önemli olan sosyal mesafe, maske ve temizlik konuları da tekrar ele alındı. Şimdiden tüm vatandaşlarımın bayramını kutlar, iyi bayramlar dilerim” dedi.