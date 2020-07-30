İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Mayıs Belediyesinden kurban kesim kursu

19 Mayıs Belediyesi tarafından “Kurban Kesim Elemanı Belgesi Kursu” düzenlendi.


Kurban kesim kursu 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü 19 Mayıs Belediyesi toplantı salonunda başladı. Kursa 57 kursiyer katıldı. 19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen kursta 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Bilgen, İş Güvenliği Uzmanı Recep Öztürk ve Ulucami İmam Hatibi Mücteba Ramazan Atar kursiyerlere gerekli bilgileri verdi. 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da yapılan sınav ile kurs son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı kursiyerlere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı kurs belgesi verdi.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Halk ve çevre sağlığı açısından çok önemli olan kurban hayvanlarını kesen kesicilerin kursa tabi olarak belge almaları çok güzel oldu. Kursta bilgi veren görevlilerimize teşekkür ederim. Böylece pandemi sürecinde çok önemli olan sosyal mesafe, maske ve temizlik konuları da tekrar ele alındı. Şimdiden tüm vatandaşlarımın bayramını kutlar, iyi bayramlar dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.