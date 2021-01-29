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19 Mayıs Belediyesi'nden öğrenciler için yeni bir yarışma daha

Samsun 19 Mayıs Belediyesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma anısına ilçedeki öğrencileri kapsayan yeni bir yarışma düzenliyor.


Lise ve ortaokul öğrencilerini kapsayan yarışmada lise öğrencilerine yönelik Mehmet Akif Ersoy'un ‘Zulmü Alkışlayamam' şiir okuma yarışması, ortaokul öğrencilerine yönelik ise “İstiklal Marşı Güzel Okuma” yarışması düzenleniyor.


Pandemi döneminde yarışmalarla öğrencileri evlerinde yalnız bırakmayan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100.Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma anısına, öğrencilerimiz için yeni bir yarışma düzenliyoruz. Lise öğrencilerine yönelik Mehmet Akif Ersoy'un ‘Zulmü Alkışlayamam' şiir okuma yarışması, ortaokul öğrencilerine yönelik ise ‘İstiklal Marşı Güzel Okuma' yarışması düzenliyoruz. Geçen yıl da bu tip etkinlikler yaptık ve yoğun katılım oldu. Bilindiği üzere 2021 yılı ‘İstiklal Marşı Yılı ' olarak kabul edildi. İstiklal Marşımızın kabulünün 100.yılı kutlu olsun. Bu vesile ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum" diye konuştu.


Yarışmaya son başvuru tarihi 8 Mart 2021 saat 19.21 olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler çektikleri videoları 19 Mayıs Belediyesi Whatsapp ve Bip hattına gönderebilecekler. Yarışma sonuçları 12 Mart 2021 Cuma günü açıklanacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kuracağı komisyon sonucu dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

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