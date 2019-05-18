19 Mayıs coşkusu tüm hızıyla sürüyor

Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100. yılında birbirinden coşkulu etkinlikler düzenleniyor. Bugün gerçekleşe Dragon Bot Yarışları da büyük bir heyecana sahne oldu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 100. yılı nedeniyle Samsun'da her gün birçok etkinlik düzenleniyor. Bugün de Samsun Limanı'nda Türkiye'nin her yerinden gelen sporcuların katıldığı 20'den fazla takımın yarıştığı Dragon Bot Yarışları'nda 100'lerce sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışların startını Samsun Valisi Osman Kaymak verdi. Türk Yıldızları'nın prova uçuşlarının altında yapılan yarışlara vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Türkiye'nin birçok ilinden gelen motosiklet tutkunları da kilometrelerce uzanan bir konvoy yaparak, etkinliklere destek verdiler.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları bugün ve yarın da birbirinden heyecanlı gösterilerle devam edecek.