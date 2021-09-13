19 Mayıs ilçesinde halı saha çalışmaları

İlçenin Pazar Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu ve Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi bahçelerinde kurulumuna başlanan halı saha projeleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Açıklamasında, “Önceki yıllarda Yörükler İlköğretim Okulu, Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlkokulu ve Karagöl Mahallerine kazandırdığımız halı saha spor komplekslerine yenilerini ekliyoruz” diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlerimize yönelik projelerimiz kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde bu yıl iki adet halı saha ve bir adet kapalı tenis kortunu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda eğitim alabilmesi, spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için okullarımıza halı sahalar kazandırıyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından okullarımızın bahçelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.