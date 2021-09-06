19 Mayıs ilçesinde tenis turnuvası

19 Mayıs Belediyesi Şehit Furkan Doğan Parkı içerisinde bulunan tenis kortunda düzenlenen turnuvaya 48 kişi katıldı. İki gün süren turnuvanın sonunda, Kadınlarda Özge Yavuz birinci olurken, erkeklerde ise birinciliği Mahmut Bayram elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Aksan verdi.

İlçe spor altyapısı konusunda eksikleri tek tek giderdiklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren spora ve sporcuya yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Son olarak ilçemizde şu anda yapımına devam edilen iki adet daha halı sahamız mevcut. Tenis kortu konusunda ise ilçemizde üç adet bulunan bu kortlarımızdan şu an içerisinde bulunduğumuz Şehit Furkan Doğan Parkı tenis kortumuzun da üzerini yılsonuna kadar kapatarak yılın on iki ayı boyunca tenis oynanabilecek bir alana dönüştüreceğiz. Burada turnuvaya katılan, derece elde eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah zamanla buralarda ter döken arkadaşlarımız 19 Mayıs ilçemizin ismini ulusal ve uluslararası turnuvalarda duyuracaktır” dedi.