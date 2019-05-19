19 Mayıs mapping gösterisi duygulandırıp, gururlandırdı

SAMSUN (İHA) – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında duvara yansıtılan mapping gösterisi, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi (AVM) Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. İftar öncesi ve sonrası programları ile dolu dolu bir Ramazan geçirilmesine fırsat veren AVM'de 19 Mayıs kutlamaları da büyük beğeni topluyor.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan ve Samsun'da ilk kez düzenlenen mapping gösterisi izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 6 dakika süren gösteride tüm AVM'nin ışıkları kapatıldı. AVM'nin duvarına yansıtılan görseller ile Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatması anlatıldı. Atatürk'ün kendi sesinin de kullanıldığı mapping gösterisi seyircilerden tam not aldı. Vatandaşlar görsellerden oldukça gurur duyarken, Atatürk'ün kendi sesinden “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” sözünü duyunca duygu dolu anlar yaşadılar.

Binlerce vatandaş, Bulvar AVM meydanındaki görsel şovu cep telefonlarıyla kaydettiler.