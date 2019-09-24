19 Mayıs ‘Nebiyan Doğa Festivali'ne hazırlanıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi, 15-17 Kasım tarihleri arasında belediye öncülüğünde yapılacak olan “Nebiyan Doğa Festivali”ne hazırlanıyor.

Festival komitesinde bulunan 19 Mayıs ilçesinin gençleri ile sürekli bir araya gelen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, desteklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalardan olan 'Tahtarally Yarışması' için örnek olarak hazırlanan tahta arabayı test eden Başkan Topaloğlu, “Çocukluğumuzun eğlencesi tahta araba için arkadaşlarımız böyle bir yarışma yapalım istedi, çok da güzel oldu, çok ilgi gördü ve epey de talep var. İsmini de ‘tahtarally' dediler. Yarışma Komite Üyeleri; Turgut Koçbıyık, Levent Büyükişler ve Fatih Koçbıyık kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu örnek tahtarally arabasını da yarışma gününe kadar belediyemizde sergileyeceğiz” dedi.

“Birlikte hareket etmek önemli”

15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festival hakkında açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Festival gerçekleştirmeyi düşündükten hemen sonra daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinde bu etkinliklere katılmış olan, bisiklet, motokros, ATV, paraşüt, woswos, foto safari gibi yarışmalara sürekli katılmış olan ilçemizin evlatlarını bir araya getirerek bu konuyu açtık. Arkadaşlarımız bizlerden daha çok çalışarak bu işe sarıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Alnımızın akıyla bu organizasyon çıkacağız inşallah” diye konuştu.

Kasım ayında Nebiyan Dağının ve 19 Mayıs ilçesinin güzelliklerini sergilemek istediklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Festivalimiz kapsamında, ödüllü foto safari, ödüllü Tahtarally Yarışması, ödüllü Nebiyan Fasulyesi Tat Yarışması, ödüllü Buzağı Güzellik Yarışması, ödüllü Dağ Bisikleti Yarışmalarının yanı sıra, motokros, ATV, paraşüt, woswos, opera ve bale, off-road gösterileri, zipline deneyimi ve Nebiyan Dağı'nın eteklerinde kuracağımız salıncak ile tüm bölgeyi izlemenin keyfini yaşayacaksınız. Çadırını al gel, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.