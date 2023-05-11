Samsun'un Kavak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "19 Mayıs Resim ve Şiir Yarışması" düzenlendi.

Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) Müdürü Ebru Akman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kavak'ta bir resim ve şiir yarışması düzenlediklerini belirtti. Akman, YEG, Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kavak Gençlik Merkezi iş birliği ile düzenlenen “İlçemde 19 Mayıs Resim ve Şiir Yarışması"nın kendileri sponsorluğunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Akman, 16 Mayıs'ta son başvuruların kabul edileceği Resim ve Şiir Yarışması'nda birinciye tablet, ikinci ve üçüncü gelen yarışmacılara akıllı saat hediye edileceğini ve eserlerin Kavak Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerektiğini söyledi.