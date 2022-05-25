19 Mayıs uluslararası festivale dönüşecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı uluslararası festivale dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.

Bu yıl Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Samsun'da her zamankinden daha coşkulu ve anlamlı kutlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, halkın katılımının da çok yoğun olduğuna dikkat çekti. Yoğun ve güzel bir heyecanla, vatandaşların katılımıyla, kültür ve sanat ağırlıklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Demir, “Solotürk ve Türk Yıldızları'nın gösterileri, İlkadım ve Atakum' da bayrak yürüyüşleri, fener alayı ve konserlerle çok dolu dolu bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Önümüzdeki yıl, daha büyük kültürel ve sanatsal aktivitelerle kutlamaları festivale dönüştüren nitelikte programlar düzenleyeceğiz. Samsun'u bölgeden de katılımın yüksek olacağı bir festival şehrine dönüştürme gayretimiz olacak. Daha sonra da Türkiye'nin dışına taşarak uluslararası festivale dönüştürme planımız var” dedi.

“Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım” diyen Başkan Demir şunları söyledi:

“Kutlamalar geleceğe ilişkin bize ışık verdi. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımız ile bütünleşerek, halkımızın organizasyonlarında önünü açmamız lazım. Batıpark'ta yaptığımız resmi kutlamayı halkımızla birlikte şenlendirmek ve yoğun katılımının olduğu bir festivale dönüştürmek istiyoruz. Batıpark'ta daha etkin ve yoğun etkinlikler düzenlenebilmesi için çalışma başlattık. Orayı genişletip çeşitli düzenlemeler yaparak daha güzel bir alan haline getireceğiz.”

Samsun'un Atatürk'ün vizyonunu, sorumluluğunu, mücadelesini en iyi anlayan şehir olması gerektiğinin altını çizen Mustafa Demir, “Gelecek nesillere aktarmada da çok büyük sorumluluğumuz var. 19 Mayıs, hakikaten çok özel ve önemli bir gün. Ülkenin kuruluşuna giden süreçte ilk adımdır. İstanbul'dan bin bir türlü sıkıntı, çaresizlik ve endişelerle yola çıkan Atatürk, Samsun'da karşılanıp 6 gün kalıyor. Plan ve programını yapıp, kurtuluşa inanmış bir şekilde 25 Mayıs'ta Havza'ya geçiyor. Orada da çalışmalar yapıyor. Halkla birebir iletişim kuruyor. Arkasından Amasya, Erzurum ve Sivas'a geçiyor. Sivas Kongresi, çok ciddi ve yoğun geçiyor. Eski vesikalara ve anılara bakarsanız çok büyük bir mücadele ve devlet adamlığı feraseti örneği sergilendiğini ve dış güçlerin etkisinin bulunduğunu görürsünüz. Ama o, insanın zor kaldırabileceği bu süreci aşıyor. Oradan Ankara'ya gidiyor ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, 29 Ekim 1923'de de Cumhuriyet'i ilan ediyor. Yeni bir aşk ve heyecanın yaşandığı bu süreci iyi anlamamız lazım” ifadelerini kullandı.