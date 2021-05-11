19 Mayıs'a bayram müjdesi

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçenin değişimine büyük katkı sağlayacak olan "Dere Kenarı Peyzaj Projesi", Ramazan Bayramı'ndan sonra ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacak.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”İlçemize katma değer katacak olan yeni bir projenin ihale aşamasına geldik. Yaklaşık 3 km uzunluğunda Engiz Deresi üzerinde kurulu olacak olan projede bisiklet yolu, yürüyüş yolu, kafeteryalar, dinlenme alanları ışıklandırması ile ilçemiz cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

"Devlet hiç kimseye yetimin hakkını yedirmez"

Kamunun ve belediyenin yerini proje hayata geçene kadar vatandaşa kullanım müsaadesi verildiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Bu kişilere kamuya ait alanda tarım, hayvancılık ve meyve üretimine müsaade ediyoruz. Ancak devletin bir projesi hayata geçtiğinde kişi burayı terk etmesini bilecek. Bu alanlar kamuya aittir. İşgal edilen kamu alanı devletin bir projesi hayata geçtiğinde işgal eden kişi tarafından terk edilir. Devlet hiç kimseye yetimin hakkını yedirmez" diye konuştu.

Pandemi sürecinde vatandaşlara destek

Pandemi sürecinde vatandaşlara destek olduklarını belirten Topaloğlu, "Kamu kurumları dolmuş ve taksi duraklarını dezenfekte çalışmalarımız oldu. Pandemiden dolayı Ramazan ayında geçen yıl 750 aileye, bu yıl ise 1500 aileye nakli ve gıda yardımında bulunduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar ve market alışverişlerini belediye olarak yerine getirdik. Yarışmalar düzenleyerek öğrencilerimize hediyeler verdik" şeklinde konuştu.

Yeni yapılacak olan spor tesisleriyle ilgili konuşan Başkan Topaloğlu, "İlçedeki Atatürk İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi bahçelerine halı saha spor tesisi, Pazar Mahallesi'nde Şehit Furkan Doğan Parkı içerisinde bulunan tenis kortunun üzerinin kapatılması işi için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile sözleşme imzaladık. Bayramdan sonra çalışmalar başlayacak. Çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.