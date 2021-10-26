19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti yapılıyor

19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi'nde yüklenici firma çalışmalara başladı.

Çocuklara trafik kültürünü ve bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan projede çalışmalar başladı. Hem pratik hem de teorik olarak uygulamalı bir şekilde eğitim programı düzenlenecek olan çocuk trafik eğitim pistinde çocuklar, trafik eğitimini akülü araçlarla alacak.

Projeye çok önem verdiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Yaklaşık 7 bin m2 alan içerisinde çocuklarımızın derslerinde gördükleri teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenebileceği, hayatın her anı karşı karşıya kalınan trafik ortamını, trafik işaret ve işaretçilerini öğrenebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. En güzel trafik eğitiminin minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz. Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci gelişmiş nesil yetiştirmek. Projemize desteğinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu' ya teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin 180 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.