İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Mayıslı öğrencilerden özel 19 Mayıs klipi

Samsun Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir klip hazırlandı.

Samsun Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir klip hazırlandı. Klipte 'Gençliğin Ataya Cevabı'nı okuyan öğrenciler herkesin beğenisini kazandı.


Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Memnune Gül Alınoğlu'nun öncülük ettiği klip çekimleri okul bahçesi ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapıldı. Üç gün süren çalışmalarda 9 öğrenci tarafından okunan ‘Gençliğin Ataya Cevabı' sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.