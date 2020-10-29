19 Mayıs'ta 29 Ekim coşkusu

15 Temmuz Millet Meydanı'nda 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'in tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek konuşmasında, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, aziz milletimin, hemşehrilerimin, yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum” dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, “Ülkemizin aydınlık geleceğinin temelini oluşturan Cumhuriyet, milli hâkimiyettir ilkesiyle yola çıktığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı kurtuluş ve istiklal ateşiyle başlayıp, Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılına büyük bir gururla ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Pandemi döneminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve şimdi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda evlerinde olan gençlerimize bayram coşkusunu yaşatmak için düzenlediğimiz yarışmalarda çeşitli hediyeleri, ülkemizin geleceği gençlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı münasebetiyle düzenlenen “Cumhuriyeti Nasıl Kurduk” konulu resim yarışmasında derece alan öğrencilere tablet hediye edildi.