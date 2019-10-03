19 Mayıs'ta 'Cami ve Hayat' konferansı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, 19 Mayıs Belediye Düğün Salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı İdris Bozkurt'un konuşmacı olarak katıldığı 'Cami ve Hayat' konulu konferans düzenlendi.

Konferansa katılan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen 'Cami ve Hayat' konulu konferansa katıldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizin büyükten küçüğe her yaşta ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Camiler bizim ibadethanelerimizdir” dedi.

Program sonunda 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı İdris Bozkurt'a plaket takdim ederken, hafta münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi.