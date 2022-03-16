19 Mayıs'ta çocuk kütüphanesi törenle açıldı

19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneğinin destekleri ile Karagöl Şehit Arif Çetin İlk/Ortaokulunda oluşturulan çocuk kütüphanesinin açılışı Kaymakam İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından gerçekleştirildi.

Kaymakamı Civelek, “Okumanın, insanları geliştiren, insanların tarihiyle, kültürüyle barışık şekilde yetişmesini sağlayan, gerek akademik gerekse sosyal, kültürel anlamda daha iyi yerlere gelmelerini sağlayan bir unsur olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de bir merkezi haline gelmiş olacak. Pek çok etkinliğimiz kütüphanede yapılarak öğrencilerin kitapla olan bağını daha da canlı tutmak için gayretimizi sürdürmüş olacağız" dedi.

Proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane kazandıramaya devam edeceklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bugün açılışını yaptığımız kütüphanelerimize kitap desteğinin yanı sıra eğitimin her alanında bütün okullara desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kütüphanenin açılışına İl Mili Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Caner Can Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve daire amirleri katıldı.