19 Mayıs'ta çocuklar okula, veliler aşıya

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Okullarımızın eğitime devam edebilmesi için çocuklar okula, veliler aşıya diyoruz. 19 Mayıs ilçesi olarak ilk doz aşıda artık yüzde 75'i geçmemiz gerekiyor” dedi.

Başkan Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti. Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız İbrahim Civelek ile birlikte Cumhuriyet İlkokulumuzda kurulan aşı noktasını ve okula merhaba diyen öğrencilerimizi ziyaret ettik. Aşı toplum sağlığı açısından çok büyük önem taşıyor. Bu salgının bertaraf edilmesinin ve eski günlere dönülmesinin en güçlü yolu aşı olmak. Bu konuda vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. 19 Mayıs ilçesi olarak ilk doz aşıda artık yüzde 75'i geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, “Okullarımızın eğitime devam edebilmesi için çocuklar okula, veliler aşıya diyoruz. Çünkü çocuklarımızın eğitimi ülkemizin geleceği, artık bunun kesintiye uğramaması lazım. Önce kendi sağlığımız için, sonra da çocuklarımızın yüz yüze eğitime devam edebilmesi için aşılarımızı olalım” şeklinde konuştu.