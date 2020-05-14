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19 Mayıs'ta durmak yok

19 Mayıs Belediyesi bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan ise hizmetlerine aksatmadan devam ediyor.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Dünya korona virüs ile mücadele ediyor. Bizde 19 Mayıs Belediyesi olarak bu mücadeleyi titizlikle devam ettiriyoruz. Fakat çalışmalarımıza da ara vermeden vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Korona virüs hizmetlerimizi aksatmadı” dedi.


Başkan Topaloğlu, “Yörükler ve Dereköy Mahallelerindeki düğün salonlarında çalışmalarımız devam ediyor. Yörükler Mahallemizdeki düğün salonumuzu yeniliyoruz. Dereköy Mahallemizdeki düğün salonunun gelin odası ve büfe inşaat çalışması ise hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde düğünlerimizi de eskisi gibi birlik ve beraberlik içinde yapabileceğiz. Bu günleri görebilmek için tedbirli olmaya ve evde kalmaya bir müddet daha devam edeceğiz” diye konuştu.

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