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19 Mayıs'ta ‘Girişimcilik Eğitimi' protokolü

Samsun 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Bafra İŞKUR Şube Müdürlüğü iş birliğinde 2019 yılının Girişimcilik Eğitimi için protokol imzalandı.


19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı makamında yapılan imza töreninde Başkan Harun Şimşek, İŞKUR Bafra Hizmet Merkez Müdürü Yakup Ergenlik, İŞKUR proje sorumlusu Mehmet Uğuz katıldı.


19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Şimşek, “19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, 2014 yılından itibaren ilçemizde 6 girişimcilik kursu açarak, 150 genç kardeşimize sertifika verdik. Bu kurslar içeresinde emlak danışmanım muhasebe kursları bulunuyor. Odamıza yoğun talepler üzerine tekrar 50 kişilik, girişimcilik programı düzenleyerek, 18 Şubat Pazartesi gününe kadar müracaatları kabul edeceğiz. Müracaat eden arkadaşlarımız 20 Şubat Çarşamba günü mülakat olacak, dört günlük bir eğitimin ardından arkadaşlarımız sertifikalarını alarak kuracakları işyeri ile alakalı KOSGEB desteklerini alacaklar. İlçemizde yapılacak güzel yatırımlara ve yeni iş imkanlarının oluşmasına katkıda bulunmak için her yeni girişimcinin katılmasında fayda sağlayacaktır” dedi


İŞKUR Bafra Şube Müdürü Yakup Ergenlik ise, “İstihdamın arttırılması, ülkemizin gelişmesi ve yeni girişimcileri belirleme noktasında böyle bir protokol gerçekleştirildi. Yeni girişimci adayları ile alacakları eğitimler sonrası da kendi işlerini kuracak olan müteşebbisleri ortaya çıkartmak amacıyla bu eğitim gerçekleştiriliyor. 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odasının sunacağı katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, iş birliği protokolünün hayır olmasını temenni ediyorum ”ifadelerini kullandı.

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