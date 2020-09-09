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19 Mayıs'ta her yer kırmızı-beyaz

19 Mayıs Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde bulunan saat kulesi ve yol kenarlarında bulunan bordürleri kırmızı-beyaz renklere boyuyor.


19 Mayıs Belediyesi ekipleri, ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaya kaldırım bordürleri ve ilçe merkezinde bulunan saat kulesini kırmızı-beyaz renklere boyama çalışmasını sürdürüyor. Yapılan çalışma ile boyanan bordür taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, caddenin görünümüne temiz ve canlı bir görünüm de kazandırıyor.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İlçe merkezimizde bulunan saat kulesi ve ana arterlerde, orta refüj ve yol kenarındaki bordürlerde Samsunsporumuzun renkleri olan kırmızı-beyaz renklerinden oluşan boyama çalışmamız sürüyor. Yaptığımız çalışma estetik ve görsel güzellik açısından önem verdiğimiz bir çalışmadır. Şehre gelen gidenler için de farklı bir şehir imajı vereceği kanaatindeyiz” dedi.

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